В NASA подтвердили падение обшивки корабля SpaceX в Северной Каролине
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердили, что обломки космического корабля, найденные в Северной Каролине в мае, принадлежат Crew Dragon производства компании SpaceX. Об этом сообщает телеканал NBC.
Крупный обломок обшивки космического корабля обнаружили 22 мая 2024 года у горной тропы, позднее мелкие обломки аппарата нашли у себе во дворах местные жители.
Crew Dragon доставил четырех астронавтов с МКС в марте 2024 года. На нем, в частности, вернулся российский космонавт Константин Борисов. Фрагменты корабля, которые упали на Землю, должны были сгореть в атмосфере. Эти части отделяются от основного модуля при входе Crew Dragon в атмосферу.
В NASA заявили, что агентству «неизвестно о каких-либо структурных повреждениях или травмах, возникших в результате инцидентов».
Корабль с экипажем Crew-7 приводнился возле побережья штата Флорида в США в 12:47 мск. После 199-суточной экспедиции на МКС на Землю вместе с Борисовым вернулись астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на борту пристыковался к МКС в августе 2023 года. Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA продлили в прошлом декабре.
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