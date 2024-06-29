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Технологии и медиа ,  
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В NASA подтвердили падение обшивки корабля SpaceX в Северной Каролине

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердили, что обломки космического корабля, найденные в Северной Каролине в мае, принадлежат Crew Dragon производства компании SpaceX. Об этом сообщает телеканал NBC.

Крупный обломок обшивки космического корабля обнаружили 22 мая 2024 года у горной тропы, позднее мелкие обломки аппарата нашли у себе во дворах местные жители.

Crew Dragon доставил четырех астронавтов с МКС в марте 2024 года. На нем, в частности, вернулся российский космонавт Константин Борисов. Фрагменты корабля, которые упали на Землю, должны были сгореть в атмосфере. Эти части отделяются от основного модуля при входе Crew Dragon в атмосферу.

В NASA заявили, что агентству «неизвестно о каких-либо структурных повреждениях или травмах, возникших в результате инцидентов».

Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю
Технологии и медиа
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Image

Корабль с экипажем Crew-7 приводнился возле побережья штата Флорида в США в 12:47 мск. После 199-суточной экспедиции на МКС на Землю вместе с Борисовым вернулись астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на борту пристыковался к МКС в августе 2023 года. Участие российского космонавта стало возможным благодаря соглашению о перекрестных полетах, которое «Роскосмос» и NASA продлили в прошлом декабре. 

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Теги
Space X Crew Dragon космос США
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