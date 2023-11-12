РЕН узнал о госпитализации журналиста Кушанашвили с болями в сердце
В ресторане в центре Москвы стало плохо журналисту Отару Кушанашвили — он пожаловался на боли в сердце, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, на место приехала скорая, его госпитализировали в Боткинскую больницу.
Как передавал телеграм-канал SHOT, журналисту стало трудно дышать, медики оказывали ему помощь прямо в ресторане. Канал показал видео, как Кушанашвили увозят на скорой — журналиста везут на носилках к машине, он в сознании. По информации телеграм-канала, у Кушанашвили произошел инфаркт. Mash пишет, что журналиста повезли в реанимацию с инфарктом миокарда.
По сведениям телеграм-канала Baza, врачи подтвердили, что у Кушанашвили произошел сердечный приступ. 112 уточняет, что журналиста госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Отар Кушанашвили — журналист, музыкальный критик, телеведущий. ему 53 года. В 1993 году он стал штатным корреспондентом газеты «Новый взгляд», специализировался на интервью с представителями шоу-бизнеса.
За свою карьеру Кушанашвили побывал ведущим ряда телепередач, в частности «Обоzzz-шоу» (бывший «МузОБОЗ»), «Партийная зона», «Большой куш», «Отар против» и др. Также вел программы на радио.
Также журналист участвовал в съемках музыкальных программ и ток-шоу. Широкую известность он получил в том числе после участия в передаче «Акулы пера» на «ТВ-6», где артисты отвечали на вопросы и критику журналистов. В выпуске, где приглашенным гостем был певец Александр Новиков, между ним и Кушанашвили произошла словесная перебранка, поводом для которой стало письмо журналиста о готовности написать положительную статью об артисте за определенную сумму. Новиков процитировал послание в ответ на критику со стороны Кушанашвили.
Отар Кушанашвили также снялся в сериале «33 квадратных метра» и «Каменская».
Журналист был дважды в официальном браке, в них у него родились три сына и две дочери. В гражданском браке у Кушанашвили родилось два сына и дочь.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли