РЕН узнал о госпитализации журналиста Кушанашвили с болями в сердце

Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы, он пожаловался на боли в сердце, его госпитализировали, передает РЕН ТВ. Телеграм-каналы пишут, что у журналиста случился инфаркт, его повезли в реанимацию

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

В ресторане в центре Москвы стало плохо журналисту Отару Кушанашвили — он пожаловался на боли в сердце, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на место приехала скорая, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Как передавал телеграм-канал SHOT, журналисту стало трудно дышать, медики оказывали ему помощь прямо в ресторане. Канал показал видео, как Кушанашвили увозят на скорой — журналиста везут на носилках к машине, он в сознании. По информации телеграм-канала, у Кушанашвили произошел инфаркт. Mash пишет, что журналиста повезли в реанимацию с инфарктом миокарда.

По сведениям телеграм-канала Baza, врачи подтвердили, что у Кушанашвили произошел сердечный приступ. 112 уточняет, что журналиста госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Отар Кушанашвили — журналист, музыкальный критик, телеведущий. ему 53 года. В 1993 году он стал штатным корреспондентом газеты «Новый взгляд», специализировался на интервью с представителями шоу-бизнеса.

За свою карьеру Кушанашвили побывал ведущим ряда телепередач, в частности «Обоzzz-шоу» (бывший «МузОБОЗ»), «Партийная зона», «Большой куш», «Отар против» и др. Также вел программы на радио.

Также журналист участвовал в съемках музыкальных программ и ток-шоу. Широкую известность он получил в том числе после участия в передаче «Акулы пера» на «ТВ-6», где артисты отвечали на вопросы и критику журналистов. В выпуске, где приглашенным гостем был певец Александр Новиков, между ним и Кушанашвили произошла словесная перебранка, поводом для которой стало письмо журналиста о готовности написать положительную статью об артисте за определенную сумму. Новиков процитировал послание в ответ на критику со стороны Кушанашвили.

Отар Кушанашвили также снялся в сериале «33 квадратных метра» и «Каменская».

Журналист был дважды в официальном браке, в них у него родились три сына и две дочери. В гражданском браке у Кушанашвили родилось два сына и дочь.