 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Главы Белгородской и Брянской области сообщили об атаках ВСУ

Богомаз: в Брянской области загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — рассказал Богомаз.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся, после того как будет потушен пожар, добавил глава региона.

Дрон попал в административное здание в Брянске
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Об атаках со стороны Украины за прошедшие сутки отчитался также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Над территорией Белгородского района был сбит один беспилотник, при этом район был обстрелян с помощью семи боеприпасов и подвергся атаке двух дронов. Пострадавших нет, но были повреждены жилые дома.

Борисовский район был атакован пятью дронами, из которых два были сбиты системой ПВО. Также украинские военные выпустили шесть беспилотников и 42 боеприпаса по Грайворонскому округу. В городе Грайворон пострадал один мирный житель. По Шебекинскому округу были выпущены шесть дронов-камикадзе и 30 боеприпасов в ходе четырех обстрелов.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники обстрелы
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Брянский губернатор сообщил о второй атаке беспилотников за полчаса
Политика
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций Политика, 11:01
«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте 19-летнего сына Леброна Джеймса Спорт, 10:56
Помятые машины: как в аэропорту Дели рухнула часть крыши Общество, 10:54
Приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц изъятого имущества Политика, 10:42
ЦБ ужесточит требования к банкам по связям с крупнейшими клиентами Финансы, 10:35
Politico узнала о разочаровании в ЕС после дебатов Трампа и Байдена Политика, 10:35
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 10:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Главы Белгородской и Брянской области сообщили об атаках ВСУ Политика, 10:27
Звезды ИИ: за каких специалистов воюют Google и Microsoft — The Economist Pro, 10:27
Два россиянина вошли в сборную всех звезд НХЛ Спорт, 10:20
Биткоин закрепился выше $61 тыс. Крипто, 10:19
Собянин назвал выпускной необычным днем для московских школьников Общество, 10:18
Харрис призвала оценивать работу Байдена, а не дебаты с Трампом Политика, 10:16
Россиян оставили без призов лучшему игроку и вратарю сезона в НХЛ Спорт, 10:08