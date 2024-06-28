Главы Белгородской и Брянской области сообщили об атаках ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — рассказал Богомаз.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся, после того как будет потушен пожар, добавил глава региона.

Об атаках со стороны Украины за прошедшие сутки отчитался также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Над территорией Белгородского района был сбит один беспилотник, при этом район был обстрелян с помощью семи боеприпасов и подвергся атаке двух дронов. Пострадавших нет, но были повреждены жилые дома.

Борисовский район был атакован пятью дронами, из которых два были сбиты системой ПВО. Также украинские военные выпустили шесть беспилотников и 42 боеприпаса по Грайворонскому округу. В городе Грайворон пострадал один мирный житель. По Шебекинскому округу были выпущены шесть дронов-камикадзе и 30 боеприпасов в ходе четырех обстрелов.