Путин заявил о создании в России не имеющих аналогов атомных ледоколов
В России строят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес работников и ветеранов судостроительной отрасли по случаю дня кораблестроителя.
Ледоколы играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути, отметил Путин.
«Во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается речное и паромное сообщение, важное для наших регионов», — говорится в телеграмме.
По словам президента, судостроение — приоритетная отрасль российской промышленности. В стране строится «пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений», добавил Путин.
День кораблестроителя установлен постановлением Правительства от 30 мая 2017 года по предложению Минпромторга. 29 июня в 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел».
В мае 2024 года зампред российского правительства Денис Мантуров сообщил, что новый ледокол «Россия» ориентировочно построят к 2030 году. Это самый мощный ледокол, который создают на судостроительном заводе «Звезда» в Приморье, отметил вице-премьер.
Кроме того, в 2025 году в России заложат еще один атомный ледокол — «Сталинград». Судно строят в рамках проекта 22220. В эту серию входят атомные ледоколы мощностью 60 МВт, в настоящее время они являются самыми большими мире. Эти суда предназначены для обслуживания Северного морского пути и проведения экспедиций в Арктике.
В мае экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева назначили куратором кораблестроения в администрации президента. В 1974 году экс-глава ФСБ и секретарь Совбеза закончил Ленинградский кораблестроительный институт. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Патрушев обладает огромным опытом в сфере судостроения.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ