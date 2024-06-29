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Путин заявил о создании в России не имеющих аналогов атомных ледоколов

В России строят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес работников и ветеранов судостроительной отрасли по случаю дня кораблестроителя.

Ледоколы играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути, отметил Путин.

«Во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается речное и паромное сообщение, важное для наших регионов», — говорится в телеграмме.

По словам президента, судостроение — приоритетная отрасль российской промышленности. В стране строится «пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений», добавил Путин.

День кораблестроителя установлен постановлением Правительства от 30 мая 2017 года по предложению Минпромторга. 29 июня в 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел».

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Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина&nbsp;с вице-премьерами

В мае 2024 года зампред российского правительства Денис Мантуров сообщил, что новый ледокол «Россия» ориентировочно построят к 2030 году. Это самый мощный ледокол, который создают на судостроительном заводе «Звезда» в Приморье, отметил вице-премьер.

Кроме того, в 2025 году в России заложат еще один атомный ледокол — «Сталинград». Судно строят в рамках проекта 22220. В эту серию входят атомные ледоколы мощностью 60 МВт, в настоящее время они являются самыми большими мире. Эти суда предназначены для обслуживания Северного морского пути и проведения экспедиций в Арктике.

В мае экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева назначили куратором кораблестроения в администрации президента. В 1974 году экс-глава ФСБ и секретарь Совбеза закончил Ленинградский кораблестроительный институт. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Патрушев обладает огромным опытом в сфере судостроения.

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Владимир Путин судостроители ледоколы Денис Мантуров Николай Патрушев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Денис Мантуров

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