Завод Медведчука и Козака на Украине перешел в управление Нацагентства
Украинское агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление завод братьев экс-депутатов Рады Тараса Козака и Виктора Медведчука стоимостью $5 млн, сообщило государственное бюро расследований Украины (ГБР).
«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США», — говорится в сообщении.
В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области.
В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака и еще двух депутатов. Решение было принято на основании материалов СБУ и миграционной службы, пояснял тогда украинский лидер.
Против Виктора Медведчука на Украине также было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. В феврале 2022 года украинское МВД сообщало, что он сбежал из-под домашнего ареста, позже его задержали. Политика передали России в рамках обмена, состоявшегося в сентябре 2022 года.
В госизмене на Украине обвиняют и Тараса Козака, он также проходит по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов.
Братья экс-депутатов — Сергей Медведчук и Богдан Козак — подозреваются на Украине в неуплате налогов. Им вменяют ведение финансовых махинаций в ущерб Украине в 2017–2023 годах.
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