СБУ заподозрила брата Медведчука в спонсировании военной операции России

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила подозрение в неуплате налогов Сергею Медведчуку и Богдану Козаку — братьям экс-депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ полагает, что фигуранты, как и их братья, «осуществляют подрывную деятельность в пользу России». Им вменяют ведение финансовых махинаций в ущерб Украине в 2017–2023 годах.

Следствие полагает, что Сергей Медведчук и Богдан Козак умышленно вывели «в тень» миллионы гривен, из-за чего в госбюджет Украины не поступило более 75 млн грн налогов ($1,8 млн). Эти средства, по версии СБУ, были использованы для поддержки российской военной операции на Украине.

Схему фигуранты реализовали через львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы, считают в СБУ. По данным спецслужбы, топ-менеджеры компании по их указанию не учитывали часть произведенной продукции и нелегально продавали ее третьим лицам.

Таким образом, по версии СБУ, участники схемы уклонялись от уплаты налога за продажу товара. Деньги, не ушедшие государству, фигуранты присваивали себе.

В схеме также участвовали директор и бухгалтер компании: они вносили недостоверные сведения в финансовые и отчетные документы, считают следователи.

Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно предъявили подозрение по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов или обязательных платежей). Лишение свободы им не грозит: такое преступление наказывают штрафом на сумму до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацией имущества.

По той же статье подозрения предъявили директору и бухгалтеру львовской компании, дополнительно им вменяют ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Сергей Медведчук и Богдан Козак находятся за пределами Украины, добавили в СБУ.