Во Франции стартовали парламентские выборы

30 июня во Франции начались досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, победу может одержать ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) и впоследствии возглавить правительство республики

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30 июня во Франции начались досрочные парламентские выборы, которые президент Эмманюэль Макрон назначил после провала его партии «Возрождение» на выборах в Европарламент. Победу на них одержало ультраправое «Национальное объединение» (RN), которое, согласно прогнозам, может повторить успех и на голосовании в Национальную ассамблею (или Национальное собрание — нижняя палата французского парламента. — РБК).

Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня. Результат RN в 31,3% оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe, в которую входит «Возрождение» Макрона (14,6%). Правые и ультраправые пришли первыми не только во Франции, но и в Австрии и Италии, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции: «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — предварительно получат в сумме 141 из 720 мест (некоторые страны еще не предоставили финальные результаты). На уровне всего ЕС победу одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP). Ожидается, что она получит 188 из 720 мандатов. 9 июня, после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи, избранной в 2022 году. Глава Пятой республики признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой».

На досрочных выборах «Возрождение» Макрона подвергается серьезной атаке как справа, так и слева. Незадолго до старта предвыборной кампании левые и радикально левые партии Франции объединились в «Новый народный фронт» (NFP), чтобы вместе противостоять правым.

Опросы, проведенные накануне голосования Radio Сlassique и газетой Les Echos, показывают, что ультраправая RN может получить 37%, второе место и 28% — левый альянс NFP, а партия Макрона — только 20%.

577 депутатов Нацсобрания Франции избирают на пять лет по мажоритарным округам. Для победы кандидату надо набрать большинство голосов. Во второй тур проходят, как правило, два лидера гонки. Однако к ним могут присоединиться также претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре, что означает, что явка сыграет решающую роль на этих выборах, отмечает FT.

В 2022 году в парламентских выборах участвовали 6293 кандидата. По итогам наибольшее число мандатов (245) в Национальном собрании получила коалиция «Вместе!», поддерживающая Макрона. Но альянсу президента не удалось добиться абсолютного большинства — впервые с 1988 года. Правая партия «Национальное собрание» пришла только третьей, однако набрала рекордное количество голосов и получила в десять раз больше кресел, чем в предыдущий созыв, — 89. Вторым по числу мандатов стал союз левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) — 131 место.

Ожидается, что RN на этот раз может получить большинство, и тогда пост премьер-министра Франции может занять кандидат правых — 28-летний Жордан Барделла, ныне возглавляющий партию. Во Франции наступит этап «сожительства» президента и премьер-министра из разных партий. Последний раз республика переживала это в 1997 году, после того как правые во главе с Шираком проиграли досрочные выборы коалиции, возглавляемой социалистами, и премьером стал социалист Лионель Жоспен.

Идеологический лидер, а ныне председатель RN в Национальном собрании Марин Ле Пен в интервью газете Le Télégramme отметила, что Барделла не намерен ссориться с Макроном, но он установил красные линии: что касается Украины, то президент не сможет отправить туда французских военных. Ранее президент заявил, что дорабатывает планы по отправке военных инструкторов на Украину.

За внешнюю политику в республике отвечает президент, однако если правым все-таки удастся получить большинство в нижней палате парламента, то государственный бюджет окажется под их контролем, в том числе средства, выделяемые на поддержку Киева.