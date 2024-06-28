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Война санкций ,  
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Сеул запретил экспорт в Россию металлорежущего оборудования и оптики

Южная Корея расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров
Сюжет
Война санкций
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Южная Корея добавила еще 243 наименования в список товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности страны.

Речь идет о товарах, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. В обновленный список войдут металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики. Таким образом, число запрещенных к экспорту товаров увеличится до 1402. Новые правила вступят в силу к концу августа.

Товары из этого списка запрещены к отправке в Россию и Белоруссию, хотя правительство может давать разрешение в каждом конкретном случае, особенно в отношении деловых сделок, заключенных до объявления новых ограничений.

Ранее директор по национальной безопасности Южной Кореи Чанг Хо Джин пообещал расширение экспортного контроля против России, после того как Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

В предыдущий раз южнокорейские власти расширяли список товаров, которые запрещено отправлять в Россию, в конце февраля. Тогда в него вошли строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные запчасти. Расширение списка приурочили ко второй годовщине начала военной операции на Украине.

В апреле посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД России. В разговоре с ним заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула. Он также предупредил, что такие действия не могут не оказывать негативного влияния на двусторонние отношения.

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Теги
Южная Корея Белоруссия экспорт запрещенные продукты санкции санкции против России
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