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ПМЭФ-2024 ,  
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В Боливии связали визит президента в Россию и попытку госпереворота

Минобороны Боливии связало визит президента Арсе на ПМЭФ и попытку госпереворота
Сюжет
ПМЭФ-2024
Луис Арсе
Луис Арсе (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) мог не понравиться некоторым странам и стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота. Об этом «РИА Новости» рассказал министр обороны страны Эдмундо Новильо.

«Могут быть разные факторы внешнего характера. Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС», — сказал Новильо.

По его словам, государства, которые в течение долгого времени доминировали над территорией страны, захотели вернуть контроль над Боливией, чтобы «снова разграбить наши ресурсы».

Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота
Политика
Фото:Claudia Morales / Reuters

ПМЭФ-2024 прошел 5–8 июня. Главную тему мероприятия назвали «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Президент Боливии стал главным гостем на форуме.

В Боливии связали визит президента в Россию и попытку госпереворота
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Попытка госпереворота в Боливии произошла 26 июня. Ее устроил отправленный в отставку генерал Хуан Хосе Суньига: он стянул военных и бронетехнику на площадь Мурильо в Ла-Пасе и пытался захватить дворец правительства. Во время задержания военный заявил, что встречался с Арсе 23 июня и глава государства попросил помочь ему повысить престиж в преддверии президентских выборов. Арсе опроверг слова генерала.

За попытку мятежа арестовали 17 человек. В их числе Суньига и бывший вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Всем грозит не менее 15 лет заключения.

Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота
Политика
Фото:Claudia Morales / Reuters

Теги
Боливия Луис Арсе госпереворот
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