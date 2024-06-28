В Боливии связали визит президента в Россию и попытку госпереворота

Луис Арсе (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) мог не понравиться некоторым странам и стать одним из факторов, приведших к попытке государственного переворота. Об этом «РИА Новости» рассказал министр обороны страны Эдмундо Новильо.

«Могут быть разные факторы внешнего характера. Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС», — сказал Новильо.

По его словам, государства, которые в течение долгого времени доминировали над территорией страны, захотели вернуть контроль над Боливией, чтобы «снова разграбить наши ресурсы».

ПМЭФ-2024 прошел 5–8 июня. Главную тему мероприятия назвали «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Президент Боливии стал главным гостем на форуме.

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Попытка госпереворота в Боливии произошла 26 июня. Ее устроил отправленный в отставку генерал Хуан Хосе Суньига: он стянул военных и бронетехнику на площадь Мурильо в Ла-Пасе и пытался захватить дворец правительства. Во время задержания военный заявил, что встречался с Арсе 23 июня и глава государства попросил помочь ему повысить престиж в преддверии президентских выборов. Арсе опроверг слова генерала.

За попытку мятежа арестовали 17 человек. В их числе Суньига и бывший вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Всем грозит не менее 15 лет заключения.