Помощник президента назвал главного гостя на ПМЭФ

Луис Арсе (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Президент Боливии Луис Арсе будет главным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии», — сказал Ушаков. Он добавил, что прорабатывается участие и других лидеров, «но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии, на пленарном заседании».

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой мероприятия заявлена «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Фонд «Росконгресс», который занимается организацией мероприятия, 15 мая сообщил, что свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 6 тыс. человек более чем из 110 стран и территорий.