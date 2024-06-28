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Общество ,  
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В Одинцово шести бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Следователи военного отдела Следственного комитета по Одинцовскому гарнизону вместе с сотрудниками отдела по вопросам миграции регионального управления МВД провели рейд среди граждан, не вставших на воинский учет по месту пребывания. Шести бывшим мигрантам вручили повестки, об этом сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Рейд прошел в городе Голицыно, находящемся в Одинцовском округе.

Следователи проверили 16 граждан, из них — десять иностранных граждан работали на территории Московской области без трудового патента.

Мигрантов привлекли к ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности — ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях. «В отношении них инициирована процедура принудительного выдворения за пределы России», — говорится в сообщении.

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Помимо этого были установлены шесть бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки о явке в военный комиссариат по месту пребывания.

11 декабря 2023 года такой же рейд прошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Люди в масках и с автоматами выстроили мигрантов в очередь, проверяли у них документы, некоторым выдавали повестки, а некоторых отвезли в военкомат для постановки на учет.

В тот же день рейд провели еще на оптовой базе № 5 в Рязани. В результате семь человек получили повестки в военкомат.

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Теги
мигранты повестки военкомат Одинцово Московская область
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