В Рязани семи не вставшим на воинский учет мигрантам вручили повестки

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки в военкомат на оптовой базе № 5 в Рязани, сообщил портал «РЗН.инфо».

Областной военкомат провел проверку на территории базы совместно с сотрудниками Следственного комитета. Повестки получили семь человек.

«ТКР-Инфо» сообщил, что вручение повесток произошло после проверок соблюдения требований законодательства по воинскому учету среди граждан с полученным российским паспортом.

В военкомате РБК отказались комментировать ситуацию. РБК направил запрос в СК России по Рязанскому гарнизону и в ГУ МВД по Рязанской области.

Уклонение от срочной службы в соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации» — это преступление, совершение которого является основанием для лишения российского гражданства для тех, кто его принял.

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Утром 24 ноября РБК сообщили в пресс-службе Wildberries, что в сортировочный центр компании в Электростали пришла полиция. Сотрудники ведомства проверили документы у работников склада.



Телеграм-канал Baza писал, что рейд в сортировочном центре провел ОМОН. По данным канала, десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Сотрудники центра сказали Baza, что некоторым задержанным вручали повестки в военкомат. В итоге троих из 16 мигрантов выдворили из России.