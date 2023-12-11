В ТЦ Екатеринбурга силовики в масках раздали мигрантам повестки

В ТЦ в Екатеринбурге пришли люди в масках для выдачи повесток мигрантам

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В Екатеринбурге в торговый центр «Гринвич» пришли люди в масках и с автоматами, они задерживают мигрантов, получивших российское гражданство, для постановки их на воинский учет, сообщили местные порталы E1.ru и 66.ru.

На видео, которое прислал читатель E1.ru, видна очередь из мигрантов, которые идут по торговому центру в сопровождении людей в масках и сотрудников Следственного комитета. По данным портала, мигранты в очереди являются сотрудниками «Гринвича».

Как рассказал 66.ru представитель Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу, во время рейда у мигрантов проверяли документы, чтобы найти уклоняющихся от призыва на военную службу бывших иностранцев, и выдавали им повестки. В рейде были задействованы бойцы в масках и бронежилетах, сотрудники СК, полицейские и общественники правого движения «Русская община».

«Силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет», — сообщил 66.ru представитель СК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства. С 1 октября 2023 года начал действовать штраф за несообщение в военкомат «сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией», его размер от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В случае несообщения тех же данных в период призыва — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Утром 11 декабря повестки в военкомат вручили мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, на оптовой базе № 5 в Рязани. Областной военкомат вместе с сотрудниками Следственного комитета провели проверку на территории базы и выдали повестки семерым людям.