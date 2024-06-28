Развожаев пообещал усилить ПВО Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о намерении усилить ПВО города. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

«Под руководством нашего главнокомандующего ведется серьезная работа, чтобы усилить — хотя она уже неоднократно усиливалась — защиту Севастополя и всего полуострова», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что будет разработан отдельный сигнал оповещения о ракетной опасности, который «будет звучать как просто «баллистика», а воздушная тревога будет запускаться автоматически. «Это будут сигналы по сирене, оповещения прежде всего. Люди должны понимать, что это не просто воздушная тревога, а баллистика», — пояснил он.

23 июня Минобороны заявило, что по Севастополю был нанесен удар пятью американскими ракетами ATACMS, оборудованными кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, одна разорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, более 150 получили ранения.

Ведомство возложило ответственность за атаку на США, так как «все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Москва пообещала ответ на удар.