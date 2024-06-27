Власти рассказали о попытках «выманить» у севастопольцев кадры атаки

Неизвестные под видом журналистов и сотрудников ФСБ просили жителей прислать фото и видео последствий атаки на город 23 июня, сообщили в Центре управления регионом. Губернатор связал это с информационной войной

Неизвестные в мессенджерах под видом журналистов и сотрудников ФСБ просили жителей Севастополя поделиться фото и видео происходящего в городе после атаки 23 июня, сообщила в эфире телеканала СТВ руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Надежда Бохан.

«Анонимы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами известных СМИ, кто-то представлялся сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов. И все они просили рассказать, что происходит в городе, или отправить фото или видео происходящего. Спасибо горожанам, которые не поддались на эти провокации», —рассказала Бохан (цитата по ТАСС). По ее словам, бдительные граждане переслали скриншоты переписок властям.

Губернатор Михаил Развожаев связал это с информационной войной со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Сейчас идет жесткое противоборство: ЦИПСО из кожи вон лезут, чтобы рассказать, что это не американские ракеты и они ни при чем, разгоняют панику. Идет вторая волна, когда пытаются выжать максимальный психологический эффект. Конечно, в такой ситуации оперативное отслеживание фейковой информации, разоблачение, контраргументы очень важны, и мы этим занимаемся и будем заниматься», — заявил он.

Как заявило Минобороны, 23 июня районы Любимовка и Учкуевка в Севастополе были атакованы ВСУ пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбили, одна разорвалась в воздухе, осколки и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 были ранены. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США, российский МИД вызвал американского посла Линн Трейси.

Развожаев не исключил новой атаки. Глава города сообщил, что власти разработают отдельный сигнал оповещения, который «будет звучать как просто «баллистика». «Это будут сигналы по сирене, оповещения прежде всего. Люди должны понимать, что это не просто воздушная тревога, а баллистика», — пояснил он. Губернатор также добавил, что воздушная тревога теперь будет запускаться автоматически.