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Военная операция на Украине ,  
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МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя

Сюжет
Военная операция на Украине
Женщина около стихийного мемориала в память о погибших
Женщина около стихийного мемориала в память о погибших (Фото: Алексей Павлишак / Reuters)

Москва даст ответ на обстрел Севастополя ракетами ATACMS, в результате которого погибли четыре человека, в том числе два ребенка, заявили в министерстве.

Российские дипломаты убеждены, что причастность США к обстрелу никаких сомнений не вызывает. В МИДе выразили уверенность, что Вашингтон ведет руками украинцев «войну против России и побуждает их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия — кассетных боеприпасов». Ответ на это преступление обязательно последует, подчеркнули в министерстве.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В МИДе напомнили, что, по данным Минобороны России, при обстреле использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности. Координация велась специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе недалеко от Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk, рассказали в МИДе.

Министерство также сделала демарш послу США в России Линн Трейси из-за удара Вооруженных сил Украины по Севастополю.

В результате удара погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. В Севастополе объявили день траура и ввели режим ЧС.

В Кремле атаку на Севастополь назвали варварской. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в жертвах виноваты не украинцы, а правительства европейских стран, которые «убивают российских детей». Вопрос о том, перешли ли Украина и США «красные линии», Песков переадресовал в Минобороны.

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МИД США Севастополь обстрел причастность к терроризму
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