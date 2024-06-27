Из Spotify пропали страницы Гагариной, Шамана и Лепса

Страницы российских исполнителей — Григория Лепса, Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Полины Гагариной, Юлии Чичериной и группы «Любэ» — пропали из музыкального сервиса Spotify, убедился корреспондент РБК. Ранее они попали под западные санкции из-за поддержки военной операции России на Украине.

В ночь на 27 июня страницы нескольких российских музыкантов (в их числе были Шаман, Слава Марлоу и Сода Лав) взломали. Телеграм-канал Baza сообщил, что фотографии на страницах исполнителей заменили на изображения с адресом телеграм-канала хакеров.

Spotify ушел из России вскоре после начала военной операции на Украине. В марте 2022 года компания закрыла офис в стране, а через месяц приложение сервиса стало недоступно для российских пользователей в App Store и Google Play. Российское юрлицо ООО «Спотифай» было ликвидировано в декабре 2023 года.