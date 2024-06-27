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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Фигуранта дела о теракте в Дербенте арестовали на два месяца

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Последствия пожара, случившегося после нападения террористов на синагогу в Дербенте
Последствия пожара, случившегося после нападения террористов на синагогу в Дербенте (Фото: Аслан Исаев / NEWS.ru / TACC)

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО почти на два месяца еще одного обвиняемого в причастности к террористическому акту в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву

«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно», — цитирует агентство Мамаеву.

Его обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Глава совершившей нападение преступной группы потребовал от обвиняемого и других соучастников признать его лидером банды и принести клятву. Подозреваемый отказался, однако выразил готовность помочь в совершении теракта, сообщила Мамаева.

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Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 16 сотрудников правоохранительных органов, общее число жертв составило 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник Николай Котельников. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. По последним данным, шесть пострадавших при стрельбе находятся в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело о теракте. В нападении участвовали сыновья и племянники бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника арестовали, исключили из партии «Единая Россия» и уволили. В суде заявили, что преступную группу для совершения атаки создал сын Омарова.

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