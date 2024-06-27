Фигуранта дела о теракте в Дербенте арестовали на два месяца
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО почти на два месяца еще одного обвиняемого в причастности к террористическому акту в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву
«Районный суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно», — цитирует агентство Мамаеву.
Его обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.
Глава совершившей нападение преступной группы потребовал от обвиняемого и других соучастников признать его лидером банды и принести клятву. Подозреваемый отказался, однако выразил готовность помочь в совершении теракта, сообщила Мамаева.
23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 16 сотрудников правоохранительных органов, общее число жертв составило 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник Николай Котельников. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. По последним данным, шесть пострадавших при стрельбе находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил дело о теракте. В нападении участвовали сыновья и племянники бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника арестовали, исключили из партии «Единая Россия» и уволили. В суде заявили, что преступную группу для совершения атаки создал сын Омарова.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ