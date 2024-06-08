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Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в Подмосковье

МЧС: легкомоторный самолет Piper аварийно сел на шоссе у Лыткарино в Подмосковье

Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на Тураевском шоссе близ подмосковного города Лыткарино, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Самолет произвел посадку около 18:00 по местному времени, уточнили в ведомстве ТАСС. Источник агентства в оперативных службах сказал, что на борту самолета находились три человека. По его словам, Piper совершал учебный или прогулочный полет.

SHOT также пишет о троих на борту и экскурсионном полете. По данным канала, борт мог совершить аварийную посадку из-за проблем с топливом. Пилота, по его информации, задержали до выяснения обстоятельств случившегося.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области
Общество
Фото:Юрий Белинский / ТАСС

Источник агентства добавил, что воздушное судно базируется на аэродроме Мячково в Раменском районе на юго-востоке Московской области.

Проверку начали Следственный комитет и транспортная прокуратура. Последняя показала кадры, на которых виден легкомоторный самолет, стоящий на обочине проезжей части. Нижняя часть борта вкопана в землю, он накренен.

В июне 2021 года в том же районе близ поселка Тураево аварийную посадку также совершил легкомоторный самолет. Тогда пострадали два человека.

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Теги
МЧС Лыткарино Московская область аварийная посадка самолет новости
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