Пилот легкомоторного самолета пострадал в авиакатастрофе в Калмыкии

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Легкомоторный самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии из-за столкновения с электрическим столбом, пилот госпитализирован, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Там уточнили, что инцидент произошел утром в понедельник в 10 км южнее поселка Хар-Толга, когда пилот сверхлегкого воздушного судна СП-30 занимался авиационно-химическими работами на участке сельского хозяйства. «Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.

Следователи и прокуроры теперь осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

В субботу, 8 июня, легкий самолет Piper совершил аварийную посадку на Тураевском шоссе близ подмосковного города Лыткарино. Пострадавших и разрушений на земле нет. На борту также никто не пострадал.