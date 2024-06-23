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Общество ,  
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На Камчатке самолет Ан-24 при посадке повредил шасси

В Петропавловске-Камчатском самолет Ан-24 при посадке повредил шасси
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Следовавший из Магадана самолет Ан-24 при посадке в Петропавловске-Камчатском повредил пневматику шасси, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 14:15 по местному времени (05:15 мск). На борту самолета находились 20 человек, в том числе четверо членов экипажа. «Причины и обстоятельства инцидента с воздушным судом устанавливаются», — говорится в сообщении.

СК инициировал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ее результаты взяла на контроль Дальневосточная транспортная прокуратура.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС
18 июня проблемы с двигателем возникли у самолета, следовавшего рейсом из Перми в Ижевск. При этом сигнал срочности или бедствия командир судна не объявлял.

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Теги
Россия Камчатка Петропавловск-Камчатский Магадан Ан-24 шасси

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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