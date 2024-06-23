В Петропавловске-Камчатском самолет Ан-24 при посадке повредил шасси

На Камчатке самолет Ан-24 при посадке повредил шасси

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Следовавший из Магадана самолет Ан-24 при посадке в Петропавловске-Камчатском повредил пневматику шасси, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 14:15 по местному времени (05:15 мск). На борту самолета находились 20 человек, в том числе четверо членов экипажа. «Причины и обстоятельства инцидента с воздушным судом устанавливаются», — говорится в сообщении.

СК инициировал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ее результаты взяла на контроль Дальневосточная транспортная прокуратура.