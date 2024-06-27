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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о срочном характере мирного предложения России по Украине

Медведев: мирное предложение России по Украине носит срочный характер
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российское мирное предложение по Украине носит срочный характер, в дальнейшем переговоры будут проходить на худших для Киева условиях, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Это предложение, естественно, носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых, на признании факта изменения положения дел», — сказал он.

По словам Медведева, необходимость заключить мирный договор останется и в дальнейшем. Однако последующие переговоры будут проходить на худших для Украины условиях — все будет зависеть от хода военной операции, подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Два других условия, необходимых для мирных переговоров, — провозглашение нейтралитета Украины и невступление ее в недружественный для Москвы военный блок, добавил Медведев.

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Политика
Дмитрий Медведев

14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирным предложением, согласно которому Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года, а в международных договорах должен быть зафиксирован статус этих регионов, Крыма и Севастополя как российских. Среди условий глава государства также предложил Киеву отказаться от вступления в НАТО, а Западу — отменить все санкции против России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал эти предложения ультиматумом, так как Россия все равно не прекратит наступление. При этом Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра», если Россия выведет свои войска, пообещал Зеленский.

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Военная операция на Украине Дмитрий Медведев мирные переговоры
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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