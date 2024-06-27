МЧС: поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Коми завершен

В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на месте схода поезда в Коми

Фото: sztproc / Telegram

Спасатели завершили работу на месте схода нескольких вагонов поезда в Республике Коми, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сход поезда № 511 Воркута — Новороссийск произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Через час сотрудники МЧС уже начали работать на месте происшествия: оказывать первую помощь пострадавшим и проводить аварийно-спасательные работы.

К медикам за помощью обратились 46 пассажиров, четверо из них были доставлены в больницу. Трое человек погибли.

По словам главы Коми Владимира Уйбы, медицинская помощь была оказана пострадавшим «своевременно и в полном объеме» с учетом отсутствия дорог.

Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. В РЖД заявили, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя.