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Политика ,  
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Власти Боливии заявили, что переворот мог устроить только сумасшедший

Генерал Хуан Хосе Суньига
Генерал Хуан Хосе Суньига (Фото: Claudia Morales / Reuters)

Ситуация в вооруженных силах Боливии после попытки госпереворота находится под полным контролем, ведется военное расследование, сообщил министр обороны Боливии Эдмундо Новильо.

«У нас полный и абсолютный контроль над нашими вооруженными силами через военное командование, все уже находится под контролем, и процессы расследования в гражданской и военной области будут продолжаться», — передает слова министра пресс-служба Минобороны Боливии.

Новильо попросил боливийцев вернуться к обычной жизни и пообещал, что больше беспокоиться не о чем.

«Только сумасшедший мог подумать <...> совершить такую акцию, прийти на главную площадь», — заявил министр.

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Хуан Хосе Суньига (в центре)

26 июня генерал Хуан Хосе Суньига, которого отправили в отставку с поста командующего армией Боливии, стянул военных на площадь перед домом правительства и заявил о намерении «вернуть родину».

Боливийские военные в фактической столице республики Ла-Пас заняли площадь Мурильо, где находится правительственный дворец Кемадо, несколько вооруженных людей зашли в здание после того, как на его территорию заехала бронемашина. Утром 27 июня полицейские задержали боливийского генерала.

В тот же день президент Боливии Луис Арсе назначил новое военное руководство на фоне попытки госпереворота.

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Теги
Боливия военные Минобороны военный переворот
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