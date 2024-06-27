Власти Коми опровергли, что пропавшую после схода поезда девочку нашли

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Информация о том, девочку, пропавшую после схода поезда в Коми, нашли живой, не соответствует действительности, поиски продолжаются. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главы республики.

Ранее в администрации Воркуты, куда перевезли часть пострадавших, рассказали ТАСС, что пропавшую пятнадцатилетнюю девочку нашли живой.

«Девочку ищут. Информация о том, что она найдена, не подтверждается», — сообщили РБК в пресс-службе главы Коми.

Авария с поездом № 511 Воркута — Новороссийск произошла 26 июня. На перегоне Инта-1 — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда.

В поезде находились 232 человека. По последним данным, два человека погибли. Пострадали 40 человек.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что врачам тяжело добраться до места происшествия из-за отсутствия дороги. «Там тайга и болота», — объяснил он.

Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков, объяснили в РЖД.