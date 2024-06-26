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«Там тайга и болота». Уйба описал сложности с доставкой медиков к поезду

Уйба описал сложности с доставкой медиков к поезду
Фото: komivkomi / Telegram
Фото: komivkomi / Telegram

Врачам тяжело добраться до места схода поезда с рельсов в Республике Коми, заявил «Известиям» глава региона Владимир Уйба.

«Там нет дороги никакой — там тайга и болота», — сказал он. По его словам, к месту аварии по железной дороге отправился специальный пожарный поезд МЧС с врачами и медсестрами. Вертолету, в свою очередь, нужно лететь пять часов из Сыктывкара, сказал Уйба.

Он сообщал, что вылетает на место происшествия для координации спасательной операции и оказания помощи пострадавшим. По его поручению были сформированы бригады медработников из числа сотрудников центральной районной больницы Инты, которые будут отправлены сейчас к месту аварии. «На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь», — добавил Уйба.

Три вертолета прибудут на место аварии в Республике Коми, где сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, сообщили в минздраве региона, передает ТАСС.

Вертолет вылетел из Усинска в 20:00 мск, из Сыктывкара в 20:30 мск, а из Ухты вылетит в 21:00. Санитарная авиация отправляется на место происшествия с реанимационными бригадами.

«Из Инты выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, до места опрокидывания поезда добраться не могут, так как нет дороги», — рассказали в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Коми и направил запрос в администрацию Инты.

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
Общество
Фото:komivkomi / Telegram

Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Движение поездов на участке приостановлено.

По предварительной информации РЖД, погибших в результате происшествия нет. Пострадали 70 человек, передавал ТАСС со ссылкой на источник. Уйба сообщил со ссылкой на доклад руководства Инты, что пострадали 20 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Следственный комитет в связи с аварией возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

В РЖД назвали предварительной причиной происшествия подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. К месту направили два восстановительных поезда.

По данным SHOT, один из них уже прибыл на место аварии, на него началась эвакуация пострадавших. Тех, кому не потребуется медицинская помощь, отвезут в пункт временного размещения (ПВР) на территории республики, сообщает канал.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

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Видео с места крушения пассажирского поезда

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Теги
поезд Республика Коми вертолеты крушение поезда Владимир Уйба
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