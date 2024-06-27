Пропавшую после схода поезда с рельсов в Коми девочку нашли живой

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После схода поезда с рельсов в Коми нашли девочку, которая числилась пропавшей без вести, сообщили ТАСС в администрации Воркуты, куда перевезли часть пострадавших.

«Пятнадцатилетняя девочка найдена живой, подробности выясняются», — рассказал собеседник агентства.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми. Поезд следовал по маршруту № 511 Воркута — Новороссийск.

В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, сообщал глава региона Владимир Уйба. Число пострадавших, по данным Минздрава, составило 40 человек. В РЖД сообщали, что за медицинской помощью обратились 46 человек. По последним данным, два человека погибли.

Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков, объяснили в РЖД. Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.