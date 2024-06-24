КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею
КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Комитет начальников штабов посоветовал не трогать упавшие воздушные шары и сообщать о них военным или полицейским властям.
В некоторых воздушных шарах были обнаружены паразиты, сообщают южнокорейские власти, но никаких вредных веществ обнаружено не было.
«Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитчатые черви, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре», — цитирует министерство объединения Сеула агентство.
По данным Yonhap, с 28 мая 2024 года это пятый запуск воздушных шаров с мусором, всего Северная Корея запустила их в Южную Корею более 1,6 тыс.
В Северной Корее заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.
9 июня Южная Корея заявила о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.
Это решение может привести «к очень опасной ситуации», заявила на следующий день заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера республики Ким Чен Ына.
По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян не занимается «политическим подстрекательством», а действия Сеула могут привести к конфронтации.
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