Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе

Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку со стороны организации атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за удар, в результате которого пострадали более 150 человек и четверо погибли, понесут неотвратимое наказание, отметила Волк.

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых успели сбить, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

Минобороны России возложило вину за обстрел Севастополя на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

В Пентагоне заявили, что севастопольские пляжи не были целью ракетного удара, и отметили, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять.