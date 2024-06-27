 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе

Колокольцев призвал страны ООН дать оценку атаке ВСУ на пляж в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку со стороны организации атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за удар, в результате которого пострадали более 150 человек и четверо погибли, понесут неотвратимое наказание, отметила Волк.

Колокольцев пожаловался на попытки исключить Россию из Интерпола
Политика

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых успели сбить, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

Минобороны России возложило вину за обстрел Севастополя на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

В Пентагоне заявили, что севастопольские пляжи не были целью ракетного удара, и отметили, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
Персоны
Владимир Колокольцев ООН Севастополь обстрел Украина
Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
Материалы по теме
В СК предупредили о возможности обнаружения в Севастополе снарядов ракеты
Политика
Рябков допустил военно-технический ответ США после атаки на Севастополь
Политика
Девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на «Аллее славы»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины Политика, 05:38
Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе Политика, 05:32
Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами Общество, 05:00
Над Тверской областью сбили два беспилотника Политика, 04:58
МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным Политика, 04:51
Умер актер Билл Коббс Общество, 04:13
Экс-партнеру Коломойского потребовали дать 10 лет по делу о мошенничестве Политика, 04:10
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Кеннеди-младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны от США Политика, 03:29
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы Политика, 03:19
Колокольцев пожаловался на попытки исключить Россию из Интерпола Политика, 03:01
Рябков призвал не спекулировать на тему понижения дипотношений с Западом Политика, 02:35
Устроившего попытку переворота в Боливии генерала задержали Политика, 02:35
В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС Общество, 02:15
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:55