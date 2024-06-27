В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Шебекино и окрестностях объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава Белгородской области.
На территории всей Белгородской области также ввели опасность атаки беспилотников, на момент объявления ракетной опасности ее не сняли.
Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, больше всего — в Белгородской и Курской областях. 25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Гладков отметил, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.
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