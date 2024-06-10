В Херсоне прогремели взрывы

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На подконтрольной Украине территории города Херсона прозвучали взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

«В центральной части города слышны взрывы», — отметил он. Мрочко попросил жителей города не выходить на открытые пространства и по возможности укрыться в безопасном месте.

Украинское издание «Суспiльне» также сообщило о взрывах. Воздушную тревогу власти Херсона не объявили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последний раз о взрывах в Херсоне Мрочко сообщал 2 июня. Они прозвучали в прибрежных районах города.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег.