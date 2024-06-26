Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру
Президент России Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
У Троицкого собора главу государства встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ранее также прибывший в лавру. Затем он вместе с Путиным вошел в храм, куда 22 июня привезли икону «Троица» работы Андрея Рублева, пишет «РИА Новости». Также в соборе находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, отмечает агентство.
«Троица» с января находилась в храме Христа Спасителя в центре Москвы. В преддверии Дня Святой Троицы, который в этом году отмечали 23 июня, ее привезли в лавру на автофургоне.
За день до праздника перед лаврой прошло шествие с иконой, в котором участвовал в том числе патриарх Кирилл. По завершении процессии икону доставили в Троицкий собор.
«Троица» с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее. Однако в мае 2023 года Путин решил передать ее Русской православной церкви. Троице-Сергиева лавра заключила с музеем договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления. В соответствии с ним икона переходит в безвозмездное пользование лавры, но остается в оперативном управлении Третьяковки.
Сотрудники галереи и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».
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