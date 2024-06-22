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Общество ,  
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В Сергиевом Посаде прошло шествие с «Троицей» к Троице-Сергиевой лавре

В Сергиевом Посаде прошло шествие с «Троицей» к лавре с участием патриарха
В процессии с участием патриарха участвовали священнослужители, чиновники и прихожане, в завершение «Троицу» принесли в Троицкий собор лавры. Икону привезли в Сергиев Посад накануне Дня Святой Троицы, который отмечается 23 июня

В Сергиевом Посаде прошло торжественное шествие с иконой «Троица» работы Андрея Рублева, в нем принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «РИА Новости».

На кадрах с места событий, которые показало агентство, видно, что в процессии участвуют священнослужители, чиновники и прихожане. Икона помещена в массивный деревянный корпус и закрыта стеклом.

По завершении шествия икону доставили в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, пишет агентство. Патриарх Кирилл постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы» Рублева в этот монастырь.

Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя в лавру
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Икона ранее находилась в храме Христа Спасителя в Москве. Ее вывезли оттуда и отправили в лавру 22 июня. «Троица» оставалась в храме с 5 января, ее привезли туда перед Рождеством. В лавру ее доставили накануне Дня Святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня, на автофургоне компании «Арт-курьер».

«Троица» с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее. Однако в мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать ее Русской православной церкви. Троице-Сергиева лавра заключила с музеем договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления. В соответствии с ним икона переходит в безвозмездное пользование лавры, но остается в оперативном управлении Третьяковки.

Сотрудники галереи и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Троица Андрей Рублев патриарх Кирилл икона

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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