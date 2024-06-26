 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генпрокуратура раскрыла, зачем радикалы разжигают ненависть к мигрантам

В Генпрокуратуре заявили о возбуждении ненависти к мигрантам для развала России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Неприязнь к мигрантам в России разжигают специально для развала страны, заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях Генпрокуратуры Дмитрий Вагурин в ходе круглого стола «Антропология экстремизма. Современные тенденции и риски». Трансляцию вела пресс-служба Общественной палаты России.

«Нередки случаи, когда радикально настроенные лица искусственно разжигают ненависть к иностранцам, преподносят негативные поступки отдельных людей как модель поведения целой нации. <...> Делается это для того, чтобы разобщить население страны... в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — сказал Вагурин.

В страну ежегодно въезжают около 15 млн иностранцев, большинство из них — уроженцы республик Центральной Азии, отметил прокурор. По словам Вагурина, это трудовые мигранты, многие из них не владеют минимальным уровнем русского языка.

Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В июне Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении режима высылки мигрантов. Меры устанавливают новый режим высылки для мигрантов-нарушителей, а также вводят понятие «реестр контролируемых лиц». В целом законопроекты предусматривают расширение полномочий полиции в миграционной сфере. Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что начнут контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом.

В конце июня МВД отчиталось о высылке из России более 30 тыс. иностранных граждан с начала года. Показатель превысил прошлогодний в два раза. Кроме того, полицейские закрыли въезд в страну для 100 тыс. иностранцев.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
мигранты ксенофобия Генпрокуратура экстремизм
Материалы по теме
Из России с начала 2024 года выслали более 30 тыс. иностранцев
Общество
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов
Политика
Из России в рамках операции «Нелегал» вышлют 1,5 тыс. мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Гендиректор «Спартака» назвал провокационным вопрос о задачах на сезон Спорт, 17:38
В БКС предсказали рост главного индекса акций России более чем на 20% Инвестиции, 17:35
ЦБ повысил официальный курс доллара более чем на 50 копеек Инвестиции, 17:30
«Животного страха нет»: как живет Дербент после убийства священника Общество, 17:25
Что такое премаркет в криптовалютах. Как купить токены до листинга Крипто, 17:25
Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро Спорт, 17:16
Курс японской иены упал до минимума с 1986 года Инвестиции, 17:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд оштрафовал протодиакона Кураева за нарушение деятельности иноагента Общество, 17:12
ЕС решил закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России Политика, 17:10
Ликсутов сообщил сроки обновления поездов на Люблинско-Дмитровской линии Город, 17:09
Средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть за четыре месяца Экономика, 17:04
Мэр Парижа обвинила Макрона в «испорченном празднике» Олимпиады Спорт, 17:03
Суд заочно арестовал экс-главу правления группы ГАЗ Эберхардсона Общество, 16:59
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 16:57