Генпрокуратура раскрыла, зачем радикалы разжигают ненависть к мигрантам
Неприязнь к мигрантам в России разжигают специально для развала страны, заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях Генпрокуратуры Дмитрий Вагурин в ходе круглого стола «Антропология экстремизма. Современные тенденции и риски». Трансляцию вела пресс-служба Общественной палаты России.
«Нередки случаи, когда радикально настроенные лица искусственно разжигают ненависть к иностранцам, преподносят негативные поступки отдельных людей как модель поведения целой нации. <...> Делается это для того, чтобы разобщить население страны... в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — сказал Вагурин.
В страну ежегодно въезжают около 15 млн иностранцев, большинство из них — уроженцы республик Центральной Азии, отметил прокурор. По словам Вагурина, это трудовые мигранты, многие из них не владеют минимальным уровнем русского языка.
В июне Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении режима высылки мигрантов. Меры устанавливают новый режим высылки для мигрантов-нарушителей, а также вводят понятие «реестр контролируемых лиц». В целом законопроекты предусматривают расширение полномочий полиции в миграционной сфере. Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что начнут контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом.
В конце июня МВД отчиталось о высылке из России более 30 тыс. иностранных граждан с начала года. Показатель превысил прошлогодний в два раза. Кроме того, полицейские закрыли въезд в страну для 100 тыс. иностранцев.
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