 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами

Рособрнадзор усилит контроль за знанием языка мигрантами с сертификатами

Рособрнадзор начнет контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом. Соответствующий приказ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Ведомство внесло изменения в список рисков при госконтроле за тем, как соблюдаются требования по необходимым для мигрантов экзаменам, чтобы те могли получить сертификат на знание языка.

Теперь Рособрнадзор будет учитывать случаи поступления из органов исполнительной власти в течение четырех месяцев информации о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, хотя на руках имеется сертификат. Критическими будут считать три и более таких случая.

19 июня приказ ведомства был утвержден Минюстом.

В список рисков, утвержденный Рособрнадзором в июне 2023 года, также входят:

  • непредоставление образовательным учреждением информации о новых выданных сертификатах в течение шести месяцев;
  • превышение в три и более раз выдачи языковых сертификатов за квартал в сравнении с предыдущим.

Рособрнадзор проверит 13 экзаменующих мигрантов вузов
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

С 2014 года иностранцев, прибывающих в Россию на работу, обязали сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого сертификата не дадут рабочий патент, вид на жительство, гражданство.

В апреле 2024 года глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзаменов для мигрантов и лишить их возможности оформлять сертификаты для приезжих. Позднее 12 российских университетов, которые имели договоры с коммерческими партнерами на проведение экзаменов, расторгли их.

Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки планируется создать во всех регионах страны.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Рособрнадзор мигранты русский язык

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов
Политика
Рособрнадзор проверит 13 экзаменующих мигрантов вузов
Общество
ГУВД Москвы сообщило о выдворении из России 2 тыс. мигрантов за 4 месяца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
«Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в нескольких областях Политика, 07:11
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 07:10
Мясо от мамонтенка. Стартап начал продавать тефтели из вымерших животных Pro, 07:02
Власти предложили изъять из инвестпрограммы РЖД проект дороги на юг Бизнес, 07:01
В Японии сообщили о негативном влиянии слабой иены на оборонный бюджет Политика, 06:47
В Брянской области уничтожили беспилотник Политика, 06:33
Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами Общество, 06:24
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Власти разработали условия нового налогового вычета бизнесу за инвестиции Экономика, 06:00
Помощник президента Дюмин заявил о росте темпов создания БПЛА в России Политика, 05:52
Украина представила свой дрон — аналог российского «Ланцета» Технологии и медиа, 05:40
Путина в Пхеньяне наградили высшей наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена Политика, 05:25
В НАТО призвали к сплочению на Западе из-за договора России и КНДР Политика, 05:11
Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. руб. Общество, 05:01
Власти Краснодарского края опровергли сообщения о пожаре на Афипском НПЗ Общество, 04:43