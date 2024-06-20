Рособрнадзор усилит контроль за знанием русского языка мигрантами

Рособрнадзор начнет контролировать уровень владения русским языком у мигрантов с действующим языковым сертификатом. Соответствующий приказ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Ведомство внесло изменения в список рисков при госконтроле за тем, как соблюдаются требования по необходимым для мигрантов экзаменам, чтобы те могли получить сертификат на знание языка.

Теперь Рособрнадзор будет учитывать случаи поступления из органов исполнительной власти в течение четырех месяцев информации о том, что у мигранта нет минимального знания русского языка, хотя на руках имеется сертификат. Критическими будут считать три и более таких случая.

19 июня приказ ведомства был утвержден Минюстом.

В список рисков, утвержденный Рособрнадзором в июне 2023 года, также входят:

непредоставление образовательным учреждением информации о новых выданных сертификатах в течение шести месяцев;

превышение в три и более раз выдачи языковых сертификатов за квартал в сравнении с предыдущим.

С 2014 года иностранцев, прибывающих в Россию на работу, обязали сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого сертификата не дадут рабочий патент, вид на жительство, гражданство.

В апреле 2024 года глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил до 1 мая исключить коммерческих партнеров из процедуры проведения экзаменов для мигрантов и лишить их возможности оформлять сертификаты для приезжих. Позднее 12 российских университетов, которые имели договоры с коммерческими партнерами на проведение экзаменов, расторгли их.

Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки планируется создать во всех регионах страны.