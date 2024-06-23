В центре Дербента завязался бой с террористами у церкви
Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви.
Корреспондент телеканала РЕН ТВ сообщил, что в Дербенте идет перестрелка, силовики начали штурм, но боевики могли вырваться.
О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные обстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели. Позже в Махачкале и Дербенте возобновилась стрельба, Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции.
В Дербенте при нападении на церковь погиб священник Николай Котельников. Как рассказали в Русской православной церкви, он прослужил «у алтаря Божия более 40 лет». Котельников был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
Бои продолжаются и в Махачкале — там также началась перестрелка у церкви, где скрываются прихожане. По данным МВД Дагестана, в религиозном здании находятся 19 человек, они в безопасности, а территория церкви защищена.
Собеседник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
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