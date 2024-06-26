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Патриарх наградил Котельникова орденом Александра Невского посмертно

Патриарх наградил протоиерея Котельникова орденом Александра Невского посмертно

Патриарх наградил Котельникова орденом Александра Невского посмертно
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова орденом князя Александра Невского первой степени посмертно. Об этом он заявил на очередном заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.

«Святейший патриарх Кирилл сообщил о награждении протоиерея Николая Котельникова орденом святого благоверного великого князя Александра Невского (посмертно)», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха.

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Политика
Николай Котельников

Перед началом заседания предстоятель РПЦ призвал почтить память убитого протоиерея.

«Думаю, все, кто узнал об этом, был поражен самим фактом, а также местом, где произошло преступление. Да и самой возможностью убить священнослужителя ни за что — только потому что кто-то посчитал это для себя нужным, а, может быть, даже полезным», — сказал патриарх и предложил пропеть «Вечную память» о «новопреставленном протоиерее Николае».

Отпевание убитого священника в Дербенте

25 июня 2024 года президент России Владимир Путин наградил Котельникова орденом Мужества посмертно.

Атаке 23 июня 2024 года подверглись церкви, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Согласно источнику «Известий», боевики изначально планировали убить Котельникова. Вывод был сделан после изучения переписок с изъятых у террористов смартфонов.

Протоиерею было 66 лет, на церковной службе он был более 40. Его жена Валентина Котельникова рассказала, что священника застрелили, потом боевики подожгли его дом и саму церковь.

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Теги
патриарх Кирилл орден Александра Невского награждение Дербент
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