Захарова заявила о последствиях для Сеула из-за поставок оружия Киеву
Москва предостерегает Сеул от передачи оружия Киеву, это может привести к последствиям, которые будут необратимы для обеих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Москва не намерена «безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются» Украине, которая использует их «для ударов по территории России и убийства мирных жителей».
«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — сказала она на полях XII Петербургского международного юридического форума (цитата по ТАСС).
Сеул после заключения договора о стратегическом партнерстве, который был подписан 19 июня во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, решил пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину. В ответ Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но предупредил, что поставки летального оружия на Украину станут «большой ошибкой».
Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Ёля.
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