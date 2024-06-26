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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о последствиях для Сеула из-за поставок оружия Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Москва предостерегает Сеул от передачи оружия Киеву, это может привести к последствиям, которые будут необратимы для обеих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва не намерена «безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются» Украине, которая использует их «для ударов по территории России и убийства мирных жителей».

«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — сказала она на полях XII Петербургского международного юридического форума (цитата по ТАСС).

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Сеул после заключения договора о стратегическом партнерстве, который был подписан 19 июня во время визита президента России Владимира Путина в КНДР, решил пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину. В ответ Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но предупредил, что поставки летального оружия на Украину станут «большой ошибкой».

Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Ёля.

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Южная Корея оружие Украина МИД Мария Захарова
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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