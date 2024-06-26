Финляндия не нашла доказательств нарушения границ российскими самолетами

Фото: Global Look Press

В Финляндии прекратили расследование о предположительном нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами из-за недостатка доказательств. Об этом сообщила финская пограничная служба.

«Прокурор принял решение прекратить досудебное расследование по данному делу», — говорится в публикации. По делу не могут предъявить обвинения из-за «отсутствия доказательств».

При этом финская погранслужба отметила, что четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Финляндии в районе городов Ловийса и Порвоо.

10 июня в Минобороны Финляндии заявили о возможном нарушении границы российским военным самолетом. По данным финского ведомства, российское воздушное судно проникло вглубь территории на 2,5 км от границы и находилось там около двух минут. «Расследование было начато немедленно», — заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. В этот же день МИД Финляндии запросил у российского посольства в Хельсинки разъяснения по поводу возможного нарушения воздушных границ. В российском посольстве о получении запроса финского Министерства обороны не сообщали.

14 июня финская погранслужба заявила уже о четырех российских самолетах, якобы нарушивших воздушное пространство страны. По данным погранслужбы, в состав группы из четырех самолетов входили два бомбардировщика и два истребителя.

10 июня Минобороны России отчиталось о плановых полетах самолетов дальней авиации над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. По сообщению ведомства, в полетах были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

«Полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны. Ситуацию о предположительном нарушении воздушного пространства Финляндии ведомство не прокомментировало.