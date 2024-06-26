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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дербенте началось отпевание убитого террористами протоиерея

В Дербенте началось отпевание убитого террористами протоиерея Котельникова
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Отпевание убитого террористами протоиерея Николая Котельникова началось в Дербенте, передал корреспондент РБК. Отец Николай будет захоронен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы.

На церемонии присутствуют десятки людей, в том числе мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

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Фото:Национальный антитеррористический комитет

Атаке 23 июня 2024 года подверглись церкви, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По источнику «Известий», боевики изначально планировали убить Котельникова. Вывод был сделан после изучения переписок с изъятых у террористов смартфонов.

Протоиерею было 66 лет, на церковной службе он был более 40. Его жена Валентина Котельникова рассказала, что священника застрелили, потом боевики подожгли его дом и саму церковь.

25 июня 2024 года президент России Владимир Путин наградил Котельникова орденом Мужества посмертно.

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