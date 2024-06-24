В ФЕОР сообщили о состоянии дербентской синагоги после теракта
Историческая синагога в Дербенте, которая подверглась нападению в воскресенье, почти полностью выгорела изнутри в результате устроенного террористами пожара. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.
По его словам, после нападений, в результате которых погибли 19 человек, предстоит восстанавливать «не только спокойную жизнь, но и синагоги». Так, дербентский храм, построенный в 1914 году, был «не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев», но и предметом исторического и архитектурного наследия. «В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге», — добавил Борода.
Глава ФЕОР также выразил соболезнования в связи с гибелью полицейских и православного священника, которого убили в дербентской церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Он отметил, что никакие потери не соизмеримы с человеческими жертвами.
В результате воскресных нападений погибли 15 полицейских и четверо гражданских. Уголовные дела заведены по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК). В СК сообщили, что ликвидированы пятеро боевиков, их личности установлены.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов