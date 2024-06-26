Проект о запрете членства иноагентов в Общественной палате внесли в Думу
Законопроект, запрещающий иноагентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть членами Общественной палаты России и региональных палат, внесли на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы документа — группа депутатов от «Единой России» и сенаторов.
«В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общественная палата России была создана в 2005 году. Основная задача этого органа — обеспечение взаимодействия граждан с органами власти и местного самоуправления для учета потребностей и интересов людей, защиты гражданских прав и свобод. В частности, Общественная палата формирует советы при федеральных органах власти и участвует в разработке некоторых законопроектов.
В состав федеральной Общественной палаты входят 40 граждан, кандидатуры которых утверждает президент, 89 представителей общественных палат российских регионов, в том числе новых, а также 43 представителя общественных объедиенений и НКО.
Согласно действующему законодательству, членом Общественной палаты может быть гражданин России, достигший 18 летнего возраста.
Не могут избираться в общественную палату:
- президент, сенаторы и депутаты, члены правительства, судьи и другие лица, занимающие государственные посты и должности муниципальной службы, а также работники органов местного самоуправления;
- лица, признанные недееспособными по решению суда;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, членство которых в ОП ранее было прекращено из-за нарушения кодекса этики (относится только к следующему составу);
- лица, имеющие двойное гражданство.
В середине мая президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. В соответствии с этим документом иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, в том числе выборные. Те, кто решит участвовать в выборах, обязаны «прекратить» этот статус, иначе это послужит основанием для отмены регистрации в качестве кандидата.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024