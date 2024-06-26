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Проект о запрете членства иноагентов в Общественной палате внесли в Думу

Проект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты внесли в Госдуму
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Законопроект, запрещающий иноагентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть членами Общественной палаты России и региональных палат, внесли на рассмотрение Госдумы. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы документа — группа депутатов от «Единой России» и сенаторов.

«В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Общественная палата России была создана в 2005 году. Основная задача этого органа — обеспечение взаимодействия граждан с органами власти и местного самоуправления для учета потребностей и интересов людей, защиты гражданских прав и свобод. В частности, Общественная палата формирует советы при федеральных органах власти и участвует в разработке некоторых законопроектов.

В состав федеральной Общественной палаты входят 40 граждан, кандидатуры которых утверждает президент, 89 представителей общественных палат российских регионов, в том числе новых, а также 43 представителя общественных объедиенений и НКО.

Согласно действующему законодательству, членом Общественной палаты может быть гражданин России, достигший 18 летнего возраста.

Не могут избираться в общественную палату:

  • президент, сенаторы и депутаты, члены правительства, судьи и другие лица, занимающие государственные посты и должности муниципальной службы, а также работники органов местного самоуправления;
  • лица, признанные недееспособными по решению суда;
  • имеющие непогашенную или неснятую судимость;
  • лица, членство которых в ОП ранее было прекращено из-за нарушения кодекса этики (относится только к следующему составу);
  • лица, имеющие двойное гражданство.

В середине мая президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. В соответствии с этим документом иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, в том числе выборные. Те, кто решит участвовать в выборах, обязаны «прекратить» этот статус, иначе это послужит основанием для отмены регистрации в качестве кандидата.

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