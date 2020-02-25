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Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

Фото: oprf.ru

Президент Владимир Путин предложил войти в состав Общественной палаты 40 кандидатам, имеющим особые заслуги перед страной и обществом, сообщается на сайте Кремля.

Как минимум половина кандидатов, предложенных президентом, представляют различные профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также некоммерческие правозащитные организации, говорится в сообщении.

Таким образом, в России началось формирование нового состава Общественной палаты — теперь в течение 30 дней своего представителя в ней должны выбрать и регионы.

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Новый состав Общественной палаты, которая формирует советы при федеральных органах власти и участвует в нулевых чтениях законопроектов, формируется каждые три года. Всего в нее входят 168 членов — это кандидатуры, предложенные президентом, члены региональных палат и представители общественных организаций.

Теги: Владимир Путин, Общественная палата
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