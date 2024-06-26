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Запуск гиперзвуковой ракеты в Северной Корее завершился взрывом в воздухе

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Гиперзвуковая ракета, запущенная Северной Кореей в сторону Японского моря, взорвалась в воздухе, пролетев около 250 км, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что ракета была предположительно запущена из района в Пхеньяне или его окрестностях около 5:30 (23:30 мск). След от запуска ракеты замечен недалеко от северо-западного пограничного острова Южной Кореи в Желтом море.

В январе 2022 года Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Как писало Центральное телеграфное агентство Кореи, разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение» для государства и является одним из приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика
Фото:Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным агентства Yonhap, новая ракета, возможно, будет работать на твердом топливе. Считается, что твердотопливный двигатель обеспечивает лучшую динамику разгона, сокращая вероятность успешного перехвата, но в то же время горение его заряда труднее контролировать, поэтому сложнее произвести остановку или повторный запуск.

Запуску ракеты, по оценке Yonhap, предшествовало прибытие на южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане американского авианосца «Теодор Рузвельт», а также заключение договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией.

В последний раз Северная Корея запустила 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море 30 мая. Береговая охрана Японии тогда сообщила, что они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

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КНДР ракета взрыв Южная Корея запуск ракет
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