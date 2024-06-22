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Политика ,  
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Американский авианосец прибыл в Южную Корею

Американский авианосец «Теодор Рузвельт» зашел в порт Южной Кореи

Авианосец Военно-морских сил США «Теодор Рузвельт» прибыл в военно-морской порт Южной Кореи в Пусане, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

По данным военных, атомный авианосец 9-й авианосной ударной группы вошел на военно-морскую базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула. К нему присоединились американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis.

Авианосец, как отмечает Yonhap, прибыл для «демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Россией».

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Также прибытие американского военного корабля связано с запланированными учениями «Грань свободы», в которых примут участие США, Южная Корея и Япония. Учения будут проводиться в различных сферах, включая воздушную, морскую и подводную, а также в киберпространстве.

Это происходит на фоне рабочей поездки российского президента Владимира Путина в КНДР. Его визит длился с 18 по 19 июня. В ходе переговоров российский лидер и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Одним из ключевых пунктов договора является ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».

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Теги
ВМС США США авианосец Южная Корея Северная Корея КНДР

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Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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