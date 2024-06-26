КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики (JCS).
Позднее агентство написало, что запуск, который был произведен из Пхеньяна или его окрестностей, «по-видимому, не удался». Военный источник уточнил Yonhap, что КНДР, «судя по всему, провела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты, который, как полагают, завершился неудачей после того, как ракета пролетела около 250 километров».
Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят анализ.
В последний раз Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря 30 мая. Береговая охрана Японии тогда сообщила, что они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.
24 июня КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. По данным Yonhap, с конца мая это пятый запуск воздушных шаров с мусором, всего их было запущено более 1,6 тыс. В КНДР заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.
За пару дней до этого, 22 июня, на южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане прибыл авианосец Военно-морских сил США «Теодор Рузвельт». Yonhap отмечал, что судно прибыло для «демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Россией».
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