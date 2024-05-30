Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

По данным агентства, в предыдущий раз КНДР запускала баллистическую ракету 17 мая.

О пуске со стороны Пхеньяна южнокорейские военные, в частности, сообщили 2 апреля. Не следующий день Северная Корея заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности.

Твердотопливную ракету «Хвасонпхо-16Б» запустили с полигона войсковой части в окрестностях Пхеньяна. Операцией руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.