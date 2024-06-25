Гладков: село Муром в Белгородской области попало под обстрел

Село в Белгородской области обстреляли из РСЗО

Фото: Laurel Chor / Keystone Press Agency / Global Look Press

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате получили повреждения линии газового и электроснабжения. В двух частных домах выбило окна и повредило фасады, еще в одном многоквартирном доме повреждено остекление четырех балконов.

Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили фасады трех социальных объектов.

По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил Гладков.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

За предыдущую ночь Белгородская область подверглась нескольким атакам со стороны Украины. Утром обстреляли село Беловское в Белгородском районе. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погибла пожилая женщина, само здание было разрушено.