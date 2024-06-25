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Военная операция на Украине ,  
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Село в Белгородской области обстреляли из РСЗО

Гладков: село Муром в Белгородской области попало под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Laurel Chor / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Laurel Chor / Keystone Press Agency / Global Look Press

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате получили повреждения линии газового и электроснабжения. В двух частных домах выбило окна и повредило фасады, еще в одном многоквартирном доме повреждено остекление четырех балконов.

Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили фасады трех социальных объектов.

По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил Гладков.

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Фото:vvgladkov / Telegram

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

За предыдущую ночь Белгородская область подверглась нескольким атакам со стороны Украины. Утром обстреляли село Беловское в Белгородском районе. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погибла пожилая женщина, само здание было разрушено.

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Белгородская область обстрел ВСУ РСЗО Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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