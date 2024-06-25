В ЕС сообщили о достижении Молдавией «кардинальной вехи» на пути в союз

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Европейский союз провел первую межправительственную конференцию на уровне министров, чтобы формально начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Делегацию ЕС возглавил министр иностранных и европейских дел Бельгии Хаджа Лахбиб, которого сопровождал европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгели. Молдавскую делегацию возглавил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Поздравляем Молдову с достижением кардинальной вехи на пути вступления в ЕС. Начало переговоров о вступлении всего через два года после предоставления статуса кандидата является свидетельством решимости Молдовы выполнить программу реформ ЕС», — заявил глава бельгийского МИДа Лахбиб.

Он подчеркнул, что Кишиневу следует продолжать проводить реформы. «Будущее Молдовы и ее граждан — в Европейском союзе», — заключил он.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила 21 июня, что подписала указ о старте переговоров по присоединению республики к ЕС. По ее словам, Молдавия сможет вступить в ЕС к 2030 году.

25 июня переговоры о вступлении в ЕС начала и Украина. Киев и Кишинев вместе получили статус кандидатов в союз в 2022 году.

На этапе официальных переговоров о членстве в ЕС, который как раз начался, проводится скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптация к действующему законодательству ЕС, а также реализация судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований ЕС (так называемых копенгагенских критериев). После этого этапа страна может вступить в блок.