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Политика ,  
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Президент Молдавии распорядилась начать переговоры о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении в ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС в преддверии первой подобной конференции 25 июня. Она выразила надежду на присоединение к ЕС к 2030 году. Осенью в Молдавии пройдет референдум по этому вопросу
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о присоединении страны к Евросоюзу. Это произошло на заседании Национальной комиссии по европейской интеграции, в ходе которого обсуждалась переговорная позиция Кишинева, говорится на сайте молдавского президента.

Переговорную позицию должно утвердить молдавское правительство. Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.

Санду отметила, что целью является подготовить страну к вступлению в ЕС к 2030 году. По ее словам, присоединение к блоку является «единственным путем развития, с помощью которого можно обеспечить мир, благополучие и лучшую жизнь для всех молдавских граждан». Президент подчеркнула, что граждане Молдавии решат, является ли именно это направлением развития страны на референдуме осенью.

В Кишиневе заявили о желании вступить в ЕС вместе с Приднестровьем
Политика
Фото:Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Начало переговоров о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз назначено на 25 июня. Страны подали заявки на присоединение в начале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Год назад они получили статус кандидата на вступление. Подавшая вместе с Молдавией заявку Грузия пока не получила такого статуса.

После определения точных тем переговоров Киев и Кишинев должны подготовиться к выполнению законов и стандартов ЕС, затем Еврокомиссия выносит заключение о готовности страны стать членом союза. Далее созывается межправительственная конференция, на которой все стороны подписывают договор о присоединении, который должен быть ратифицирован парламентами всех 27 стран — членов ЕС.

Герасимова говорила, что Молдавия намерена вступить в ЕС вместе с Приднестровьем (республика в 1990 году объявила об отделении, однако ее независимость не признается ни одним государством, там находятся российские миротворцы). Санду допускала, что присоединение к Евросоюзу может пройти в два этапа: сначала присоединится правобережье Днестра, а затем — Приднестровский регион.

На 20 октября в Молдавии вместе с выборами президента назначен референдум о вхождении в ЕС. Жители Приднестровья могут проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Майя Санду Молдавия присоединение Евросоюз переговоры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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